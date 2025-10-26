Der Echtzeitpreis von Weepi beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WEEPI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WEEPI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Weepi beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WEEPI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WEEPI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WEEPI

WEEPI-Preisinformationen

Offizielle WEEPI-Website

WEEPI-Tokenökonomie

WEEPI-Preisprognose

Weepi Preis (WEEPI)

1 WEEPI zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+3.70%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Weepi (WEEPI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:27:58 (UTC+8)

Weepi (WEEPI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

+3.79%

-23.12%

-23.12%

Der Echtzeitpreis von Weepi (WEEPI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WEEPI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WEEPI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WEEPI im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +3.79% und in den vergangenen 7 Tagen um -23.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Weepi (WEEPI) Marktinformationen

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

--
----

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Weepi beträgt $ 8.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WEEPI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.93K.

Weepi (WEEPI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Weepi zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Weepi zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Weepi zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Weepi zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.79%
30 Tage$ 0-88.62%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Weepi (WEEPI)

Weepi (ticker: WEEPI) is a memecoin launched on 9 September 2025 on the Solana blockchain. The project was created as a cultural and creative experiment rather than a utility-driven cryptocurrency. At its core is a hand-drawn character known as “The Eternal Observer,” symbolizing the token and its community. Weepi represents the act of observing the volatile and unpredictable nature of crypto markets, positioning itself as a cultural artifact that connects with traders, collectors, and online communities. The project’s purpose is to address boredom and foster engagement through digital culture, storytelling, and creativity rather than financial utility.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Weepi (WEEPI) Ressource

Offizielle Website

Weepi-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Weepi (WEEPI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Weepi-(WEEPI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Weepi zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Weepi-Preisprognose an!

WEEPI zu lokalen Währungen

Weepi (WEEPI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Weepi (WEEPI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WEEPI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Weepi (WEEPI)

Wie viel ist Weepi (WEEPI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WEEPI in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WEEPI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WEEPI-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Weepi?
Die Marktkapitalisierung von WEEPI beträgt $ 8.93K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WEEPI?
Das Umlaufangebot von WEEPI beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WEEPI?
WEEPI erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WEEPI?
WEEPI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WEEPI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WEEPI beträgt -- USD.
Wird WEEPI dieses Jahr noch steigen?
WEEPI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WEEPI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:27:58 (UTC+8)

Weepi (WEEPI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

