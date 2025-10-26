We Love Legs (LEGS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.0000856 24H Hoch $ 0.000092 Allzeithoch $ 0.00076242 Niedrigster Preis $ 0.00005467 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +5.61% Preisänderung (7T) +29.06%

Der Echtzeitpreis von We Love Legs (LEGS) beträgt $0.00009166. In den letzten 24 Stunden wurde LEGS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000856 und einem Höchstpreis von $ 0.000092 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LEGS liegt bei $ 0.00076242, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005467.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LEGS im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +5.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

We Love Legs (LEGS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 91.66K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 91.66K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von We Love Legs beträgt $ 91.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LEGS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 91.66K.