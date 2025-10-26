WaterMinder Preis (WMDR)
Der Echtzeitpreis von WaterMinder (WMDR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WMDR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WMDR liegt bei $ 0.00259935, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WMDR im letzten Stunde um +1.50%, in den letzten 24 Stunden um +27.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +50.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von WaterMinder beträgt $ 336.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WMDR liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999968507.096616. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 336.66K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von WaterMinder zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von WaterMinder zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von WaterMinder zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von WaterMinder zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+27.17%
|30 Tage
|$ 0
|+90.92%
|60 Tage
|$ 0
|-7.40%
|90 Tage
|$ 0
|--
WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.
Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.
Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.
The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.
We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.
Das Verständnis der Tokenomics von WaterMinder (WMDR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts.
