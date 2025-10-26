WaterMinder (WMDR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00259935 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.50% Preisänderung (1T) +27.17% Preisänderung (7T) +50.35%

Der Echtzeitpreis von WaterMinder (WMDR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WMDR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WMDR liegt bei $ 0.00259935, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WMDR im letzten Stunde um +1.50%, in den letzten 24 Stunden um +27.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +50.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WaterMinder (WMDR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 336.66K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 336.66K Umlaufangebot 999.97M Gesamtangebot 999,968,507.096616

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WaterMinder beträgt $ 336.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WMDR liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999968507.096616. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 336.66K.