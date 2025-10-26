WATCHDOGS (WATCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000326 $ 0.0000326 $ 0.0000326 24H Tief $ 0.00003383 $ 0.00003383 $ 0.00003383 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000326$ 0.0000326 $ 0.0000326 24H Hoch $ 0.00003383$ 0.00003383 $ 0.00003383 Allzeithoch $ 0.0001647$ 0.0001647 $ 0.0001647 Niedrigster Preis $ 0.00003076$ 0.00003076 $ 0.00003076 Preisänderung (1H) +1.20% Preisänderung (1T) +3.31% Preisänderung (7T) +4.58% Preisänderung (7T) +4.58%

Der Echtzeitpreis von WATCHDOGS (WATCH) beträgt $0.00003387. In den letzten 24 Stunden wurde WATCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000326 und einem Höchstpreis von $ 0.00003383 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WATCH liegt bei $ 0.0001647, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003076.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WATCH im letzten Stunde um +1.20%, in den letzten 24 Stunden um +3.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WATCHDOGS (WATCH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 33.87K$ 33.87K $ 33.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 33.87K$ 33.87K $ 33.87K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WATCHDOGS beträgt $ 33.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WATCH liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 33.87K.