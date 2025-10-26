Wasder (WAS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) +0.05% Preisänderung (7T) +0.03% Preisänderung (7T) +0.03%

Der Echtzeitpreis von Wasder (WAS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WAS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAS liegt bei $ 0.0615, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAS im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wasder (WAS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 41.02K$ 41.02K $ 41.02K Umlaufangebot 597.08M 597.08M 597.08M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wasder beträgt $ 24.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAS liegt bei 597.08M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 41.02K.