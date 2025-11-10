WachAI (WACH) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu WachAI (WACH), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:33:52 (UTC+8)
WachAI (WACH) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für WachAI (WACH), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 1.11M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 531.65M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 2.10M
Allzeithoch:
$ 0.0086231
Allzeittief:
$ 0.00066318
Aktueller Preis:
$ 0.0021034
WachAI (WACH)-Informationen

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

Offizielle Website:
https://wach.ai/

WachAI (WACH) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von WachAI (WACH) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von WACH-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele WACH-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von WACH verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des WACH -Tokens!

WACH Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich WACH entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose WACH kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

