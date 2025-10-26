WachAI (WACH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00145381 $ 0.00145381 $ 0.00145381 24H Tief $ 0.00214156 $ 0.00214156 $ 0.00214156 24H Hoch 24H Tief $ 0.00145381$ 0.00145381 $ 0.00145381 24H Hoch $ 0.00214156$ 0.00214156 $ 0.00214156 Allzeithoch $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +5.62% Preisänderung (1T) -4.05% Preisänderung (7T) +33.85% Preisänderung (7T) +33.85%

Der Echtzeitpreis von WachAI (WACH) beträgt $0.00172822. In den letzten 24 Stunden wurde WACH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00145381 und einem Höchstpreis von $ 0.00214156 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WACH liegt bei $ 0.0086231, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WACH im letzten Stunde um +5.62%, in den letzten 24 Stunden um -4.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WachAI (WACH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 892.32K$ 892.32K $ 892.32K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Umlaufangebot 516.32M 516.32M 516.32M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WachAI beträgt $ 892.32K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WACH liegt bei 516.32M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.73M.