W Coin (W COIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000636 $ 0.00000636 $ 0.00000636 24H Tief $ 0.00000645 $ 0.00000645 $ 0.00000645 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000636$ 0.00000636 $ 0.00000636 24H Hoch $ 0.00000645$ 0.00000645 $ 0.00000645 Allzeithoch $ 0.00032853$ 0.00032853 $ 0.00032853 Niedrigster Preis $ 0.00000593$ 0.00000593 $ 0.00000593 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.17% Preisänderung (7T) -7.03% Preisänderung (7T) -7.03%

Der Echtzeitpreis von W Coin (W COIN) beträgt $0.00000642. In den letzten 24 Stunden wurde W COIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000636 und einem Höchstpreis von $ 0.00000645 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von W COIN liegt bei $ 0.00032853, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000593.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich W COIN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

W Coin (W COIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Umlaufangebot 930.47M 930.47M 930.47M Gesamtangebot 930,470,155.778194 930,470,155.778194 930,470,155.778194

Die aktuelle Marktkapitalisierung von W Coin beträgt $ 5.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von W COIN liegt bei 930.47M, das Gesamtangebot bei 930470155.778194. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.97K.