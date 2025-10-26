Vouch Staked PLS (VPLS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.93% Preisänderung (1T) +2.14% Preisänderung (7T) +10.86% Preisänderung (7T) +10.86%

Der Echtzeitpreis von Vouch Staked PLS (VPLS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VPLS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VPLS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VPLS im letzten Stunde um +1.93%, in den letzten 24 Stunden um +2.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vouch Staked PLS (VPLS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Umlaufangebot 114.60B 114.60B 114.60B Gesamtangebot 114,599,893,223.7832 114,599,893,223.7832 114,599,893,223.7832

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vouch Staked PLS beträgt $ 4.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VPLS liegt bei 114.60B, das Gesamtangebot bei 114599893223.7832. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.06M.