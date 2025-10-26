Der Echtzeitpreis von Vouch Staked PLS beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VPLS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VPLS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Vouch Staked PLS beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VPLS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VPLS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über VPLS

VPLS-Preisinformationen

Offizielle VPLS-Website

VPLS-Tokenökonomie

VPLS-Preisprognose

Vouch Staked PLS Preis (VPLS)

1 VPLS zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+2.10%1D
Vouch Staked PLS (VPLS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:18:38 (UTC+8)

Vouch Staked PLS (VPLS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.93%

+2.14%

+10.86%

+10.86%

Der Echtzeitpreis von Vouch Staked PLS (VPLS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VPLS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VPLS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VPLS im letzten Stunde um +1.93%, in den letzten 24 Stunden um +2.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vouch Staked PLS (VPLS) Marktinformationen

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

--
----

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

114.60B
114.60B 114.60B

114,599,893,223.7832
114,599,893,223.7832 114,599,893,223.7832

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vouch Staked PLS beträgt $ 4.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VPLS liegt bei 114.60B, das Gesamtangebot bei 114599893223.7832. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.06M.

Vouch Staked PLS (VPLS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Vouch Staked PLS zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Vouch Staked PLS zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Vouch Staked PLS zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Vouch Staked PLS zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.14%
30 Tage$ 0+1.84%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Vouch Staked PLS (VPLS) Ressource

Offizielle Website

Vouch Staked PLS-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Vouch Staked PLS (VPLS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Vouch Staked PLS-(VPLS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Vouch Staked PLS zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Vouch Staked PLS-Preisprognose an!

VPLS zu lokalen Währungen

Vouch Staked PLS (VPLS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Vouch Staked PLS (VPLS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VPLS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Vouch Staked PLS (VPLS)

Wie viel ist Vouch Staked PLS (VPLS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VPLS in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VPLS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VPLS-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vouch Staked PLS?
Die Marktkapitalisierung von VPLS beträgt $ 4.06M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VPLS?
Das Umlaufangebot von VPLS beträgt 114.60B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VPLS?
VPLS erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VPLS?
VPLS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VPLS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VPLS beträgt -- USD.
Wird VPLS dieses Jahr noch steigen?
VPLS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VPLS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:18:38 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

