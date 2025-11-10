Vooz Coin (VOOZ) Tokenomics
Vooz Coin (VOOZ) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Vooz Coin (VOOZ), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Vooz Coin (VOOZ)-Informationen
Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.
This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.
On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.
Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.
Vooz Coin (VOOZ) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Vooz Coin (VOOZ) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von VOOZ-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele VOOZ-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von VOOZ verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des VOOZ -Tokens!
VOOZ Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich VOOZ entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose VOOZ kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
