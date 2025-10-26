Vooz Coin (VOOZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.55% Preisänderung (7T) +0.51% Preisänderung (7T) +0.51%

Der Echtzeitpreis von Vooz Coin (VOOZ) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VOOZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VOOZ liegt bei $ 0.00131691, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VOOZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vooz Coin (VOOZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 284.85K$ 284.85K $ 284.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 284.85K$ 284.85K $ 284.85K Umlaufangebot 998.41M 998.41M 998.41M Gesamtangebot 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vooz Coin beträgt $ 284.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VOOZ liegt bei 998.41M, das Gesamtangebot bei 998410184.147502. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 284.85K.