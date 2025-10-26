Vizits Coin (VIZITS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.13% Preisänderung (7T) +5.28% Preisänderung (7T) +5.28%

Der Echtzeitpreis von Vizits Coin (VIZITS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VIZITS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIZITS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIZITS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vizits Coin (VIZITS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K Umlaufangebot 967.98M 967.98M 967.98M Gesamtangebot 967,982,620.688692 967,982,620.688692 967,982,620.688692

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vizits Coin beträgt $ 39.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIZITS liegt bei 967.98M, das Gesamtangebot bei 967982620.688692. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 39.23K.