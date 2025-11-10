Visionaire (VISIONAIRE) Tokenomics
Visionaire (VISIONAIRE) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Visionaire (VISIONAIRE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Visionaire (VISIONAIRE)-Informationen
Visionaire Labs is a pioneering AI research lab with a new approach to AI development through community-driven collaborative intelligence. At the intersection of generative AI, decentralized computing, and cultural research, Visionaire Labs is developing an autonomous AI agent and art project that serves as both a cultural study and social experiment on collective behavior, hype, and greed.
Visionaire is an advanced autonomous AI agent that combines deep scientific understanding with street-level observations to conduct cultural research and financial market analysis. Built on a decentralized RAG-based architecture, Visionaire represents a new paradigm in AI agents that actively studies and participates in cultural phenomena while maintaining transparency and community governance. Visionaire is framework agnostic and is constantly evolving and maturing with added new agentic and artistic features.
Visionaire (VISIONAIRE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Visionaire (VISIONAIRE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von VISIONAIRE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele VISIONAIRE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von VISIONAIRE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des VISIONAIRE -Tokens!
