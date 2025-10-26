Visionaire (VISIONAIRE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.56% Preisänderung (1T) +2.39% Preisänderung (7T) +4.91% Preisänderung (7T) +4.91%

Der Echtzeitpreis von Visionaire (VISIONAIRE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VISIONAIRE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VISIONAIRE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VISIONAIRE im letzten Stunde um -0.56%, in den letzten 24 Stunden um +2.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Visionaire (VISIONAIRE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 33.29K$ 33.29K $ 33.29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 47.17K$ 47.17K $ 47.17K Umlaufangebot 704.81M 704.81M 704.81M Gesamtangebot 998,728,478.76312 998,728,478.76312 998,728,478.76312

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Visionaire beträgt $ 33.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VISIONAIRE liegt bei 704.81M, das Gesamtangebot bei 998728478.76312. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 47.17K.