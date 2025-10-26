Der Echtzeitpreis von VIRTUE beträgt heute 0.0195582 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VIRTUE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VIRTUE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von VIRTUE beträgt heute 0.0195582 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VIRTUE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VIRTUE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 VIRTUE zu USD Echtzeitpreis:

$0.0195582
$0.0195582
0.00%1D
USD
VIRTUE (VIRTUE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:30:34 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.209091
$ 0.209091

$ 0.01933138
$ 0.01933138

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von VIRTUE (VIRTUE) beträgt $0.0195582. In den letzten 24 Stunden wurde VIRTUE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIRTUE liegt bei $ 0.209091, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01933138.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIRTUE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VIRTUE (VIRTUE) Marktinformationen

$ 15.63K
$ 15.63K

--
----

$ 16.60K
$ 16.60K

799.00K
799.00K

849,000.0
849,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VIRTUE beträgt $ 15.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIRTUE liegt bei 799.00K, das Gesamtangebot bei 849000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.60K.

VIRTUE (VIRTUE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von VIRTUE zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von VIRTUE zu USD bei $ -0.0005553433.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von VIRTUE zu USD bei $ -0.0031853970.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von VIRTUE zu USD bei $ -0.15993511871034777.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0005553433-2.83%
60 Tage$ -0.0031853970-16.28%
90 Tage$ -0.15993511871034777-89.10%

Was ist VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

VIRTUE (VIRTUE) Ressource

VIRTUE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird VIRTUE (VIRTUE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre VIRTUE-(VIRTUE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für VIRTUE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die VIRTUE-Preisprognose an!

VIRTUE zu lokalen Währungen

VIRTUE (VIRTUE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von VIRTUE (VIRTUE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VIRTUE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu VIRTUE (VIRTUE)

Wie viel ist VIRTUE (VIRTUE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VIRTUE in USD beträgt 0.0195582 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VIRTUE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VIRTUE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0195582. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VIRTUE?
Die Marktkapitalisierung von VIRTUE beträgt $ 15.63K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VIRTUE?
Das Umlaufangebot von VIRTUE beträgt 799.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VIRTUE?
VIRTUE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.209091 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VIRTUE?
VIRTUE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01933138 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VIRTUE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VIRTUE beträgt -- USD.
Wird VIRTUE dieses Jahr noch steigen?
VIRTUE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VIRTUE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:30:34 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,699.99

$4,077.91

$0.04400

$6.5059

$199.04

$4,077.91

$113,699.99

$199.04

$2.6336

$0.20250

$0.00000

$0.00000

$0.0900

$0.000000000000064

$0.048790

$0.13746

$0.13625

$0.0900

$0.2517

$0.118487

