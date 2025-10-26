VIRTUE (VIRTUE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.209091 Niedrigster Preis $ 0.01933138 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von VIRTUE (VIRTUE) beträgt $0.0195582. In den letzten 24 Stunden wurde VIRTUE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIRTUE liegt bei $ 0.209091, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01933138.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIRTUE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VIRTUE (VIRTUE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.63K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.60K Umlaufangebot 799.00K Gesamtangebot 849,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VIRTUE beträgt $ 15.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIRTUE liegt bei 799.00K, das Gesamtangebot bei 849000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.60K.