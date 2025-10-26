Der Echtzeitpreis von Virtuals Ventures by Virtuals beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VVC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VVC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Virtuals Ventures by Virtuals beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VVC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VVC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals Preis (VVC)

1 VVC zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-33.60%1D
USD
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:26:28 (UTC+8)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-8.25%

-33.63%

+86.03%

+86.03%

Der Echtzeitpreis von Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VVC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VVC liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VVC im letzten Stunde um -8.25%, in den letzten 24 Stunden um -33.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +86.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Marktinformationen

$ 49.04K
$ 49.04K$ 49.04K

--
----

$ 49.04K
$ 49.04K$ 49.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Virtuals Ventures by Virtuals beträgt $ 49.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VVC liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 49.04K.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Virtuals Ventures by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Virtuals Ventures by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Virtuals Ventures by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Virtuals Ventures by Virtuals zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-33.63%
30 Tage$ 0+39.64%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Ressource

Offizielle Website

Virtuals Ventures by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Virtuals Ventures by Virtuals-(VVC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Virtuals Ventures by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Virtuals Ventures by Virtuals-Preisprognose an!

VVC zu lokalen Währungen

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VVC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Wie viel ist Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VVC in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VVC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VVC-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Virtuals Ventures by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von VVC beträgt $ 49.04K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VVC?
Das Umlaufangebot von VVC beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VVC?
VVC erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VVC?
VVC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VVC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VVC beträgt -- USD.
Wird VVC dieses Jahr noch steigen?
VVC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VVC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:26:28 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

