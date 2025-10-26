Virtual Trade Agent (VTA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Niedrigster Preis $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Virtual Trade Agent (VTA) beträgt $0.00607516. In den letzten 24 Stunden wurde VTA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VTA liegt bei $ 0.056364, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00601006.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VTA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Virtual Trade Agent (VTA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Umlaufangebot 950.18K 950.18K 950.18K Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Virtual Trade Agent beträgt $ 5.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VTA liegt bei 950.18K, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.08K.