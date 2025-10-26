Der Echtzeitpreis von Victor beträgt heute 0.00000716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VICTOR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VICTOR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Victor beträgt heute 0.00000716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VICTOR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VICTOR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Victor (VICTOR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:30:07 (UTC+8)

Victor (VICTOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014396
$ 0.00014396$ 0.00014396

$ 0.00000661
$ 0.00000661$ 0.00000661

--

--

-0.32%

-0.32%

Der Echtzeitpreis von Victor (VICTOR) beträgt $0.00000716. In den letzten 24 Stunden wurde VICTOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VICTOR liegt bei $ 0.00014396, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000661.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VICTOR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Victor (VICTOR) Marktinformationen

$ 7.16K
$ 7.16K$ 7.16K

--
----

$ 7.16K
$ 7.16K$ 7.16K

999.49M
999.49M 999.49M

999,489,664.444038
999,489,664.444038 999,489,664.444038

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Victor beträgt $ 7.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VICTOR liegt bei 999.49M, das Gesamtangebot bei 999489664.444038. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.16K.

Victor (VICTOR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Victor zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Victor zu USD bei $ -0.0000016220.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Victor zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Victor zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0000016220-22.65%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Victor (VICTOR) Ressource

Offizielle Website

Victor-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Victor (VICTOR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Victor-(VICTOR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Victor zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Victor-Preisprognose an!

VICTOR zu lokalen Währungen

Victor (VICTOR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Victor (VICTOR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VICTOR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Victor (VICTOR)

Wie viel ist Victor (VICTOR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VICTOR in USD beträgt 0.00000716 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VICTOR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VICTOR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000716. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Victor?
Die Marktkapitalisierung von VICTOR beträgt $ 7.16K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VICTOR?
Das Umlaufangebot von VICTOR beträgt 999.49M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VICTOR?
VICTOR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00014396 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VICTOR?
VICTOR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000661 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VICTOR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VICTOR beträgt -- USD.
Wird VICTOR dieses Jahr noch steigen?
VICTOR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VICTOR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:30:07 (UTC+8)

Victor (VICTOR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

