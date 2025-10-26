Victor (VICTOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00014396$ 0.00014396 $ 0.00014396 Niedrigster Preis $ 0.00000661$ 0.00000661 $ 0.00000661 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.32% Preisänderung (7T) -0.32%

Der Echtzeitpreis von Victor (VICTOR) beträgt $0.00000716. In den letzten 24 Stunden wurde VICTOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VICTOR liegt bei $ 0.00014396, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000661.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VICTOR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Victor (VICTOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Umlaufangebot 999.49M 999.49M 999.49M Gesamtangebot 999,489,664.444038 999,489,664.444038 999,489,664.444038

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Victor beträgt $ 7.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VICTOR liegt bei 999.49M, das Gesamtangebot bei 999489664.444038. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.16K.