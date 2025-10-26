Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00045554 $ 0.00045554 $ 0.00045554 24H Tief $ 0.00052454 $ 0.00052454 $ 0.00052454 24H Hoch 24H Tief $ 0.00045554$ 0.00045554 $ 0.00045554 24H Hoch $ 0.00052454$ 0.00052454 $ 0.00052454 Allzeithoch $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 Niedrigster Preis $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 Preisänderung (1H) +0.25% Preisänderung (1T) -9.63% Preisänderung (7T) +77.00% Preisänderung (7T) +77.00%

Der Echtzeitpreis von Vibing Cat Coin (VIBECOIN) beträgt $0.00047039. In den letzten 24 Stunden wurde VIBECOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00045554 und einem Höchstpreis von $ 0.00052454 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIBECOIN liegt bei $ 0.00210965, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007988.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIBECOIN im letzten Stunde um +0.25%, in den letzten 24 Stunden um -9.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +77.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 474.31K$ 474.31K $ 474.31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 474.31K$ 474.31K $ 474.31K Umlaufangebot 999.62M 999.62M 999.62M Gesamtangebot 999,623,947.9857751 999,623,947.9857751 999,623,947.9857751

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vibing Cat Coin beträgt $ 474.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIBECOIN liegt bei 999.62M, das Gesamtangebot bei 999623947.9857751. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 474.31K.