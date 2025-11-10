Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomics

Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomics

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:51:19 (UTC+8)
Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Vibey Turtle (VIBEY), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 118.98K
Gesamtangebot:
$ 963.01M
Umlaufangebot:
$ 963.01M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 118.98K
Allzeithoch:
$ 0.0007707
Allzeittief:
$ 0.00006775
Aktueller Preis:
$ 0.00012355
Vibey Turtle (VIBEY)-Informationen

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

Offizielle Website:
https://vibegame.fun/
Whitepaper:
https://vibegame.fun/docs

Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Vibey Turtle (VIBEY) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von VIBEY-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele VIBEY-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von VIBEY verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des VIBEY -Tokens!

VIBEY Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich VIBEY entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose VIBEY kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung