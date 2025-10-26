Vibey Turtle (VIBEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.52% Preisänderung (1T) +176.38% Preisänderung (7T) +195.64% Preisänderung (7T) +195.64%

Der Echtzeitpreis von Vibey Turtle (VIBEY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VIBEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIBEY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIBEY im letzten Stunde um +1.52%, in den letzten 24 Stunden um +176.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +195.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vibey Turtle (VIBEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 241.34K$ 241.34K $ 241.34K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 241.34K$ 241.34K $ 241.34K Umlaufangebot 963.01M 963.01M 963.01M Gesamtangebot 963,007,799.916799 963,007,799.916799 963,007,799.916799

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vibey Turtle beträgt $ 241.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIBEY liegt bei 963.01M, das Gesamtangebot bei 963007799.916799. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 241.34K.