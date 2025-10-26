Der Echtzeitpreis von VIBE AI beträgt heute 0.00023827 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VIBE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VIBE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von VIBE AI beträgt heute 0.00023827 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VIBE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VIBE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

VIBE AI Preis (VIBE)

1 VIBE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00023871
+20.80%1D
VIBE AI (VIBE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:23:24 (UTC+8)

VIBE AI (VIBE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00019733
24H Tief
$ 0.00023979
24H Hoch

$ 0.00019733
$ 0.00023979
$ 0.00067476
$ 0.00005169
+1.60%

+20.66%

+24.71%

+24.71%

Der Echtzeitpreis von VIBE AI (VIBE) beträgt $0.00023827. In den letzten 24 Stunden wurde VIBE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00019733 und einem Höchstpreis von $ 0.00023979 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIBE liegt bei $ 0.00067476, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005169.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIBE im letzten Stunde um +1.60%, in den letzten 24 Stunden um +20.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +24.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VIBE AI (VIBE) Marktinformationen

$ 212.74K
--
$ 238.02K
893.78M
1,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von VIBE AI beträgt $ 212.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIBE liegt bei 893.78M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 238.02K.

VIBE AI (VIBE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von VIBE AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von VIBE AI zu USD bei $ +0.0001254656.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von VIBE AI zu USD bei $ -0.0000330396.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von VIBE AI zu USD bei $ -0.0002895319353947362.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+20.66%
30 Tage$ +0.0001254656+52.66%
60 Tage$ -0.0000330396-13.86%
90 Tage$ -0.0002895319353947362-54.85%

Was ist VIBE AI (VIBE)

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

VIBE AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird VIBE AI (VIBE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre VIBE AI-(VIBE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für VIBE AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die VIBE AI-Preisprognose an!

VIBE zu lokalen Währungen

VIBE AI (VIBE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von VIBE AI (VIBE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VIBE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu VIBE AI (VIBE)

Wie viel ist VIBE AI (VIBE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VIBE in USD beträgt 0.00023827 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VIBE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VIBE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00023827. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VIBE AI?
Die Marktkapitalisierung von VIBE beträgt $ 212.74K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VIBE?
Das Umlaufangebot von VIBE beträgt 893.78M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VIBE?
VIBE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00067476 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VIBE?
VIBE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00005169 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VIBE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VIBE beträgt -- USD.
Wird VIBE dieses Jahr noch steigen?
VIBE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VIBE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
VIBE AI (VIBE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

