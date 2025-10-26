VIBE AI (VIBE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00019733 $ 0.00019733 $ 0.00019733 24H Tief $ 0.00023979 $ 0.00023979 $ 0.00023979 24H Hoch 24H Tief $ 0.00019733$ 0.00019733 $ 0.00019733 24H Hoch $ 0.00023979$ 0.00023979 $ 0.00023979 Allzeithoch $ 0.00067476$ 0.00067476 $ 0.00067476 Niedrigster Preis $ 0.00005169$ 0.00005169 $ 0.00005169 Preisänderung (1H) +1.60% Preisänderung (1T) +20.66% Preisänderung (7T) +24.71% Preisänderung (7T) +24.71%

Der Echtzeitpreis von VIBE AI (VIBE) beträgt $0.00023827. In den letzten 24 Stunden wurde VIBE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00019733 und einem Höchstpreis von $ 0.00023979 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIBE liegt bei $ 0.00067476, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005169.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIBE im letzten Stunde um +1.60%, in den letzten 24 Stunden um +20.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +24.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VIBE AI (VIBE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 212.74K$ 212.74K $ 212.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 238.02K$ 238.02K $ 238.02K Umlaufangebot 893.78M 893.78M 893.78M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VIBE AI beträgt $ 212.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIBE liegt bei 893.78M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 238.02K.