Der Echtzeitpreis von Verse World beträgt heute 0.124582 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VERSE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VERSE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Verse World beträgt heute 0.124582 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VERSE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VERSE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über VERSE

VERSE-Preisinformationen

VERSE-Whitepaper

Offizielle VERSE-Website

VERSE-Tokenökonomie

VERSE-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Verse World Logo

Verse World Preis (VERSE)

Nicht aufgelistet

1 VERSE zu USD Echtzeitpreis:

$0.124609
$0.124609$0.124609
+2.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Verse World (VERSE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:17:52 (UTC+8)

Verse World (VERSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.121054
$ 0.121054$ 0.121054
24H Tief
$ 0.125561
$ 0.125561$ 0.125561
24H Hoch

$ 0.121054
$ 0.121054$ 0.121054

$ 0.125561
$ 0.125561$ 0.125561

$ 0.910916
$ 0.910916$ 0.910916

$ 0.115665
$ 0.115665$ 0.115665

-0.40%

+2.59%

+1.68%

+1.68%

Der Echtzeitpreis von Verse World (VERSE) beträgt $0.124582. In den letzten 24 Stunden wurde VERSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.121054 und einem Höchstpreis von $ 0.125561 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VERSE liegt bei $ 0.910916, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.115665.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VERSE im letzten Stunde um -0.40%, in den letzten 24 Stunden um +2.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Verse World (VERSE) Marktinformationen

$ 12.46M
$ 12.46M$ 12.46M

--
----

$ 124.58M
$ 124.58M$ 124.58M

100.00M
100.00M 100.00M

999,999,758.214735
999,999,758.214735 999,999,758.214735

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Verse World beträgt $ 12.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VERSE liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 999999758.214735. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 124.58M.

Verse World (VERSE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Verse World zu USD bei $ +0.00313962.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Verse World zu USD bei $ -0.0224792023.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Verse World zu USD bei $ -0.0408605040.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Verse World zu USD bei $ -0.12718627367677984.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00313962+2.59%
30 Tage$ -0.0224792023-18.04%
60 Tage$ -0.0408605040-32.79%
90 Tage$ -0.12718627367677984-50.51%

Was ist Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Verse World (VERSE) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Verse World-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Verse World (VERSE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Verse World-(VERSE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Verse World zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Verse World-Preisprognose an!

VERSE zu lokalen Währungen

Verse World (VERSE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Verse World (VERSE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VERSE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Verse World (VERSE)

Wie viel ist Verse World (VERSE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VERSE in USD beträgt 0.124582 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VERSE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VERSE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.124582. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Verse World?
Die Marktkapitalisierung von VERSE beträgt $ 12.46M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VERSE?
Das Umlaufangebot von VERSE beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VERSE?
VERSE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.910916 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VERSE?
VERSE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.115665 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VERSE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VERSE beträgt -- USD.
Wird VERSE dieses Jahr noch steigen?
VERSE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VERSE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:17:52 (UTC+8)

Verse World (VERSE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,627.74
$112,627.74$112,627.74

+1.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,989.00
$3,989.00$3,989.00

+1.43%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05427
$0.05427$0.05427

-20.88%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2892
$6.2892$6.2892

-14.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.24
$195.24$195.24

+1.74%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,989.00
$3,989.00$3,989.00

+1.43%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,627.74
$112,627.74$112,627.74

+1.11%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6306
$2.6306$2.6306

+1.25%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.24
$195.24$195.24

+1.74%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19911
$0.19911$0.19911

+1.46%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0430
$1.0430$1.0430

+1,638.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051811
$0.051811$0.051811

-85.19%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2098
$0.2098$0.2098

-80.62%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0430
$1.0430$1.0430

+1,638.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000217
$0.0000000000000000000217$0.0000000000000000000217

+97.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15313
$0.15313$0.15313

+87.42%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113091
$0.113091$0.113091

+43.23%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03187
$0.03187$0.03187

+29.23%