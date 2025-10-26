Verse World (VERSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.121054 24H Hoch $ 0.125561 Allzeithoch $ 0.910916 Niedrigster Preis $ 0.115665 Preisänderung (1H) -0.40% Preisänderung (1T) +2.59% Preisänderung (7T) +1.68%

Der Echtzeitpreis von Verse World (VERSE) beträgt $0.124582. In den letzten 24 Stunden wurde VERSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.121054 und einem Höchstpreis von $ 0.125561 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VERSE liegt bei $ 0.910916, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.115665.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VERSE im letzten Stunde um -0.40%, in den letzten 24 Stunden um +2.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Verse World (VERSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.46M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 124.58M Umlaufangebot 100.00M Gesamtangebot 999,999,758.214735

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Verse World beträgt $ 12.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VERSE liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 999999758.214735. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 124.58M.