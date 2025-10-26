VERRA DNA (VDNA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.53% Preisänderung (1T) +3.04% Preisänderung (7T) +15.67% Preisänderung (7T) +15.67%

Der Echtzeitpreis von VERRA DNA (VDNA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VDNA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VDNA liegt bei $ 0.01760951, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VDNA im letzten Stunde um +1.53%, in den letzten 24 Stunden um +3.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VERRA DNA (VDNA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 278.04K$ 278.04K $ 278.04K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 278.04K$ 278.04K $ 278.04K Umlaufangebot 989.98M 989.98M 989.98M Gesamtangebot 989,983,463.7596511 989,983,463.7596511 989,983,463.7596511

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VERRA DNA beträgt $ 278.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VDNA liegt bei 989.98M, das Gesamtangebot bei 989983463.7596511. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 278.04K.