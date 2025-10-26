Der Echtzeitpreis von VERRA DNA beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VDNA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VDNA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von VERRA DNA beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VDNA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VDNA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über VDNA

VDNA-Preisinformationen

Offizielle VDNA-Website

VDNA-Tokenökonomie

VDNA-Preisprognose

VERRA DNA (VDNA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:23:15 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0
$ 0$ 0

+1.53%

+3.04%

+15.67%

+15.67%

Der Echtzeitpreis von VERRA DNA (VDNA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VDNA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VDNA liegt bei $ 0.01760951, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VDNA im letzten Stunde um +1.53%, in den letzten 24 Stunden um +3.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VERRA DNA (VDNA) Marktinformationen

$ 278.04K
$ 278.04K$ 278.04K

--
----

$ 278.04K
$ 278.04K$ 278.04K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,463.7596511
989,983,463.7596511 989,983,463.7596511

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VERRA DNA beträgt $ 278.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VDNA liegt bei 989.98M, das Gesamtangebot bei 989983463.7596511. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 278.04K.

VERRA DNA (VDNA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von VERRA DNA zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von VERRA DNA zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von VERRA DNA zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von VERRA DNA zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.04%
30 Tage$ 0-60.05%
60 Tage$ 0-91.71%
90 Tage$ 0--

Was ist VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

VERRA DNA (VDNA) Ressource

Offizielle Website

VERRA DNA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird VERRA DNA (VDNA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre VERRA DNA-(VDNA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für VERRA DNA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die VERRA DNA-Preisprognose an!

VDNA zu lokalen Währungen

VERRA DNA (VDNA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von VERRA DNA (VDNA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VDNA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu VERRA DNA (VDNA)

Wie viel ist VERRA DNA (VDNA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VDNA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VDNA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VDNA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VERRA DNA?
Die Marktkapitalisierung von VDNA beträgt $ 278.04K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VDNA?
Das Umlaufangebot von VDNA beträgt 989.98M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VDNA?
VDNA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01760951 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VDNA?
VDNA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VDNA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VDNA beträgt -- USD.
Wird VDNA dieses Jahr noch steigen?
VDNA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VDNA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:23:15 (UTC+8)

