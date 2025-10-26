VERONICA by Virtuals (VERONICA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00112133 $ 0.00112133 $ 0.00112133 24H Tief $ 0.00136783 $ 0.00136783 $ 0.00136783 24H Hoch 24H Tief $ 0.00112133$ 0.00112133 $ 0.00112133 24H Hoch $ 0.00136783$ 0.00136783 $ 0.00136783 Allzeithoch $ 0.00233193$ 0.00233193 $ 0.00233193 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.07% Preisänderung (1T) +5.22% Preisänderung (7T) +45.59% Preisänderung (7T) +45.59%

Der Echtzeitpreis von VERONICA by Virtuals (VERONICA) beträgt $0.00120368. In den letzten 24 Stunden wurde VERONICA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00112133 und einem Höchstpreis von $ 0.00136783 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VERONICA liegt bei $ 0.00233193, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VERONICA im letzten Stunde um +2.07%, in den letzten 24 Stunden um +5.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +45.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VERONICA by Virtuals beträgt $ 1.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VERONICA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.18M.