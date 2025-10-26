Velocis AI (VECAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00006838$ 0.00006838 $ 0.00006838 Niedrigster Preis $ 0.00000939$ 0.00000939 $ 0.00000939 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Velocis AI (VECAI) beträgt $0.00000946. In den letzten 24 Stunden wurde VECAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VECAI liegt bei $ 0.00006838, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000939.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VECAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Velocis AI (VECAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Umlaufangebot 851.00M 851.00M 851.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Velocis AI beträgt $ 8.05K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VECAI liegt bei 851.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.46K.