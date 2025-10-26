Vector AI (VECTOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -15.40% Preisänderung (7T) -15.40%

Der Echtzeitpreis von Vector AI (VECTOR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VECTOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VECTOR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VECTOR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -15.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vector AI (VECTOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Umlaufangebot 903.11M 903.11M 903.11M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vector AI beträgt $ 5.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VECTOR liegt bei 903.11M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.00K.