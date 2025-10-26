Vault Finance (VFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.35% Preisänderung (1T) -2.95% Preisänderung (7T) -2.72% Preisänderung (7T) -2.72%

Der Echtzeitpreis von Vault Finance (VFI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VFI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VFI im letzten Stunde um -0.35%, in den letzten 24 Stunden um -2.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vault Finance (VFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 53.94K$ 53.94K $ 53.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 98.28K$ 98.28K $ 98.28K Umlaufangebot 2.74B 2.74B 2.74B Gesamtangebot 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vault Finance beträgt $ 53.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VFI liegt bei 2.74B, das Gesamtangebot bei 4999863210.441463. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 98.28K.