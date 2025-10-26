Der Echtzeitpreis von Valyr beträgt heute 0.00002049 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VALYR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VALYR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Valyr beträgt heute 0.00002049 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VALYR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VALYR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Valyr Preis (VALYR)

1 VALYR zu USD Echtzeitpreis:

-0.20%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Valyr (VALYR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Valyr (VALYR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00002043
24H Tief
$ 0.00002063
24H Hoch

$ 0.00002043
$ 0.00002063
$ 0.02134732
$ 0.00002043
--

-0.23%

-22.86%

-22.86%

Der Echtzeitpreis von Valyr (VALYR) beträgt $0.00002049. In den letzten 24 Stunden wurde VALYR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002043 und einem Höchstpreis von $ 0.00002063 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VALYR liegt bei $ 0.02134732, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002043.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VALYR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Valyr (VALYR) Marktinformationen

$ 17.41K
--
$ 20.49K
850.00M
1,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Valyr beträgt $ 17.41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VALYR liegt bei 850.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.49K.

Valyr (VALYR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Valyr zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Valyr zu USD bei $ -0.0000192803.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Valyr zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Valyr zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.23%
30 Tage$ -0.0000192803-94.09%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Valyr (VALYR)

Valyr is a Web3 tokenization infrastructure platform that bridges off-chain digital services like SaaS, APIs, and microservices with on-chain ecosystems. It enables developers to tokenize, verify, and monetize digital assets directly on the blockchain, creating new revenue streams and enhancing discoverability. Valyr empowers both traditional web services and on-chain projects to interact seamlessly, fostering interoperability and innovation across the decentralized economy. It's designed for developers, startups, and protocols aiming to bring real-world utility into the Web3 space.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Valyr (VALYR) Ressource

Valyr-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Valyr (VALYR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Valyr-(VALYR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Valyr zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Valyr-Preisprognose an!

VALYR zu lokalen Währungen

Valyr (VALYR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Valyr (VALYR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VALYR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Valyr (VALYR)

Wie viel ist Valyr (VALYR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VALYR in USD beträgt 0.00002049 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VALYR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VALYR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002049. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Valyr?
Die Marktkapitalisierung von VALYR beträgt $ 17.41K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VALYR?
Das Umlaufangebot von VALYR beträgt 850.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VALYR?
VALYR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02134732 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VALYR?
VALYR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00002043 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VALYR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VALYR beträgt -- USD.
Wird VALYR dieses Jahr noch steigen?
VALYR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VALYR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Valyr (VALYR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

