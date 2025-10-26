ValleyDAO (GROW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.3694 $ 0.3694 $ 0.3694 24H Tief $ 0.39527 $ 0.39527 $ 0.39527 24H Hoch 24H Tief $ 0.3694$ 0.3694 $ 0.3694 24H Hoch $ 0.39527$ 0.39527 $ 0.39527 Allzeithoch $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Niedrigster Preis $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Preisänderung (1H) -0.44% Preisänderung (1T) +2.09% Preisänderung (7T) -0.26% Preisänderung (7T) -0.26%

Der Echtzeitpreis von ValleyDAO (GROW) beträgt $0.381809. In den letzten 24 Stunden wurde GROW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.3694 und einem Höchstpreis von $ 0.39527 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GROW liegt bei $ 2.42, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.152417.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GROW im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um +2.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ValleyDAO (GROW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Umlaufangebot 11.06M 11.06M 11.06M Gesamtangebot 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ValleyDAO beträgt $ 4.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GROW liegt bei 11.06M, das Gesamtangebot bei 30050000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.48M.