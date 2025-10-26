Valentine Michael Smith (VALENTINE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +4.47% Preisänderung (7T) +5.11% Preisänderung (7T) +5.11%

Der Echtzeitpreis von Valentine Michael Smith (VALENTINE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VALENTINE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VALENTINE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VALENTINE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +4.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.62K$ 19.62K $ 19.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.62K$ 19.62K $ 19.62K Umlaufangebot 921.88M 921.88M 921.88M Gesamtangebot 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Valentine Michael Smith beträgt $ 19.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VALENTINE liegt bei 921.88M, das Gesamtangebot bei 921875725.7284052. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.62K.