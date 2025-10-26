Valentine (VALENTINE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00451876$ 0.00451876 $ 0.00451876 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.61% Preisänderung (1T) +2.42% Preisänderung (7T) +1.95% Preisänderung (7T) +1.95%

Der Echtzeitpreis von Valentine (VALENTINE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VALENTINE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VALENTINE liegt bei $ 0.00451876, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VALENTINE im letzten Stunde um -0.61%, in den letzten 24 Stunden um +2.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Valentine (VALENTINE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 59.91K$ 59.91K $ 59.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 59.91K$ 59.91K $ 59.91K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Valentine beträgt $ 59.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VALENTINE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 59.91K.