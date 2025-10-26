Valencia CF Fan Token (VCF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.108471 $ 0.108471 $ 0.108471 24H Tief $ 0.113709 $ 0.113709 $ 0.113709 24H Hoch 24H Tief $ 0.108471$ 0.108471 $ 0.108471 24H Hoch $ 0.113709$ 0.113709 $ 0.113709 Allzeithoch $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Niedrigster Preis $ 0.099395$ 0.099395 $ 0.099395 Preisänderung (1H) -0.39% Preisänderung (1T) +0.66% Preisänderung (7T) -3.54% Preisänderung (7T) -3.54%

Der Echtzeitpreis von Valencia CF Fan Token (VCF) beträgt $0.109422. In den letzten 24 Stunden wurde VCF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.108471 und einem Höchstpreis von $ 0.113709 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VCF liegt bei $ 4.95, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.099395.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VCF im letzten Stunde um -0.39%, in den letzten 24 Stunden um +0.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 722.04K$ 722.04K $ 722.04K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Umlaufangebot 6.60M 6.60M 6.60M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Valencia CF Fan Token beträgt $ 722.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VCF liegt bei 6.60M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.09M.