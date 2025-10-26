Der Echtzeitpreis von Valencia CF Fan Token beträgt heute 0.109422 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VCF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VCF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Valencia CF Fan Token beträgt heute 0.109422 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VCF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VCF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Valencia CF Fan Token Logo

Valencia CF Fan Token Preis (VCF)

Nicht aufgelistet

1 VCF zu USD Echtzeitpreis:

$0.109412
$0.109412$0.109412
+0.60%1D
mexc
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:22:31 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.108471
$ 0.108471$ 0.108471
24H Tief
$ 0.113709
$ 0.113709$ 0.113709
24H Hoch

$ 0.108471
$ 0.108471$ 0.108471

$ 0.113709
$ 0.113709$ 0.113709

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.099395
$ 0.099395$ 0.099395

-0.39%

+0.66%

-3.54%

-3.54%

Der Echtzeitpreis von Valencia CF Fan Token (VCF) beträgt $0.109422. In den letzten 24 Stunden wurde VCF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.108471 und einem Höchstpreis von $ 0.113709 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VCF liegt bei $ 4.95, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.099395.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VCF im letzten Stunde um -0.39%, in den letzten 24 Stunden um +0.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Marktinformationen

$ 722.04K
$ 722.04K$ 722.04K

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

6.60M
6.60M 6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Valencia CF Fan Token beträgt $ 722.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VCF liegt bei 6.60M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.09M.

Valencia CF Fan Token (VCF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Valencia CF Fan Token zu USD bei $ +0.00071337.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Valencia CF Fan Token zu USD bei $ -0.0243400704.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Valencia CF Fan Token zu USD bei $ -0.0325184567.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Valencia CF Fan Token zu USD bei $ -0.05704081342820743.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00071337+0.66%
30 Tage$ -0.0243400704-22.24%
60 Tage$ -0.0325184567-29.71%
90 Tage$ -0.05704081342820743-34.26%

Was ist Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Valencia CF Fan Token (VCF) Ressource

Offizielle Website

Valencia CF Fan Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Valencia CF Fan Token (VCF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Valencia CF Fan Token-(VCF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Valencia CF Fan Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Valencia CF Fan Token-Preisprognose an!

VCF zu lokalen Währungen

Valencia CF Fan Token (VCF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Valencia CF Fan Token (VCF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VCF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Valencia CF Fan Token (VCF)

Wie viel ist Valencia CF Fan Token (VCF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VCF in USD beträgt 0.109422 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VCF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VCF-zu-USD-Preis beträgt $ 0.109422. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Valencia CF Fan Token?
Die Marktkapitalisierung von VCF beträgt $ 722.04K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VCF?
Das Umlaufangebot von VCF beträgt 6.60M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VCF?
VCF erreichte einen Allzeithochpreis von 4.95 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VCF?
VCF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.099395 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VCF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VCF beträgt -- USD.
Wird VCF dieses Jahr noch steigen?
VCF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VCF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:22:31 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

