VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.15% Preisänderung (1T) +3.63% Preisänderung (7T) +4.13% Preisänderung (7T) +4.13%

Der Echtzeitpreis von VALA CAPITAL MARKETS (VCM) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VCM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VCM liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VCM im letzten Stunde um -0.15%, in den letzten 24 Stunden um +3.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 863.45K$ 863.45K $ 863.45K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 863.45K$ 863.45K $ 863.45K Umlaufangebot 8.00B 8.00B 8.00B Gesamtangebot 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VALA CAPITAL MARKETS beträgt $ 863.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VCM liegt bei 8.00B, das Gesamtangebot bei 7999820164.780693. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 863.45K.