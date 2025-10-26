UWU 69 (UWU69) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00231136 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.98% Preisänderung (1T) -13.49% Preisänderung (7T) -21.88%

Der Echtzeitpreis von UWU 69 (UWU69) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UWU69 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UWU69 liegt bei $ 0.00231136, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UWU69 im letzten Stunde um +1.98%, in den letzten 24 Stunden um -13.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UWU 69 (UWU69) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 350.07K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 350.07K Umlaufangebot 991.02M Gesamtangebot 991,024,050.952761

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UWU 69 beträgt $ 350.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UWU69 liegt bei 991.02M, das Gesamtangebot bei 991024050.952761. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 350.07K.