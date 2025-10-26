Der Echtzeitpreis von UWU 69 beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UWU69-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UWU69-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von UWU 69 beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UWU69-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UWU69-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über UWU69

UWU69-Preisinformationen

Offizielle UWU69-Website

UWU69-Tokenökonomie

UWU69-Preisprognose

UWU 69 Logo

UWU 69 Preis (UWU69)

Nicht aufgelistet

1 UWU69 zu USD Echtzeitpreis:

$0.00035377
-13.40%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
UWU 69 (UWU69) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:22:24 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.00231136
$ 0
+1.98%

-13.49%

-21.88%

-21.88%

Der Echtzeitpreis von UWU 69 (UWU69) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UWU69 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UWU69 liegt bei $ 0.00231136, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UWU69 im letzten Stunde um +1.98%, in den letzten 24 Stunden um -13.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UWU 69 (UWU69) Marktinformationen

$ 350.07K
--
$ 350.07K
991.02M
991,024,050.952761
Die aktuelle Marktkapitalisierung von UWU 69 beträgt $ 350.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UWU69 liegt bei 991.02M, das Gesamtangebot bei 991024050.952761. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 350.07K.

UWU 69 (UWU69)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von UWU 69 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von UWU 69 zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von UWU 69 zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von UWU 69 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-13.49%
30 Tage$ 0+18.54%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

UWU 69 (UWU69) Ressource

Offizielle Website

UWU 69-Preisprognose (USD)

Wie viel wird UWU 69 (UWU69) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre UWU 69-(UWU69)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für UWU 69 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die UWU 69-Preisprognose an!

UWU69 zu lokalen Währungen

UWU 69 (UWU69) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von UWU 69 (UWU69) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UWU69 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu UWU 69 (UWU69)

Wie viel ist UWU 69 (UWU69) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UWU69 in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UWU69-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UWU69-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UWU 69?
Die Marktkapitalisierung von UWU69 beträgt $ 350.07K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UWU69?
Das Umlaufangebot von UWU69 beträgt 991.02M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UWU69?
UWU69 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00231136 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UWU69?
UWU69 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UWU69?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UWU69 beträgt -- USD.
Wird UWU69 dieses Jahr noch steigen?
UWU69 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UWU69-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

