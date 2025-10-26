USD CoinVertible (USDCV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.999683 $ 0.999683 $ 0.999683 24H Tief $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Hoch 24H Tief $ 0.999683$ 0.999683 $ 0.999683 24H Hoch $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Allzeithoch $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Niedrigster Preis $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) -0.01% Preisänderung (7T) +0.03% Preisänderung (7T) +0.03%

Der Echtzeitpreis von USD CoinVertible (USDCV) beträgt $0.999907. In den letzten 24 Stunden wurde USDCV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.999683 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDCV liegt bei $ 1.13, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.978779.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDCV im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

USD CoinVertible (USDCV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Umlaufangebot 8.90M 8.90M 8.90M Gesamtangebot 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von USD CoinVertible beträgt $ 8.90M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDCV liegt bei 8.90M, das Gesamtangebot bei 8900300.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.90M.