Upheaval Finance (UPHL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0107469 $ 0.0107469 $ 0.0107469 24H Tief $ 0.01219024 $ 0.01219024 $ 0.01219024 24H Hoch 24H Tief $ 0.0107469$ 0.0107469 $ 0.0107469 24H Hoch $ 0.01219024$ 0.01219024 $ 0.01219024 Allzeithoch $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 Niedrigster Preis $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 Preisänderung (1H) +1.31% Preisänderung (1T) +13.26% Preisänderung (7T) -3.81% Preisänderung (7T) -3.81%

Der Echtzeitpreis von Upheaval Finance (UPHL) beträgt $0.01217466. In den letzten 24 Stunden wurde UPHL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0107469 und einem Höchstpreis von $ 0.01219024 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UPHL liegt bei $ 0.04077558, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00994095.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UPHL im letzten Stunde um +1.31%, in den letzten 24 Stunden um +13.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Upheaval Finance (UPHL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 706.88K$ 706.88K $ 706.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.19M$ 11.19M $ 11.19M Umlaufangebot 58.09M 58.09M 58.09M Gesamtangebot 919,563,930.795037 919,563,930.795037 919,563,930.795037

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Upheaval Finance beträgt $ 706.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UPHL liegt bei 58.09M, das Gesamtangebot bei 919563930.795037. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.19M.