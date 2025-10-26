UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001188 $ 0.00001188 $ 0.00001188 24H Tief $ 0.00001188 $ 0.00001188 $ 0.00001188 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001188$ 0.00001188 $ 0.00001188 24H Hoch $ 0.00001188$ 0.00001188 $ 0.00001188 Allzeithoch $ 0.00091443$ 0.00091443 $ 0.00091443 Niedrigster Preis $ 0.00001115$ 0.00001115 $ 0.00001115 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +1.40% Preisänderung (7T) +1.40%

Der Echtzeitpreis von UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) beträgt $0.00001188. In den letzten 24 Stunden wurde UPRIGHT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001188 und einem Höchstpreis von $ 0.00001188 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UPRIGHT liegt bei $ 0.00091443, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001115.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UPRIGHT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Umlaufangebot 999.44M 999.44M 999.44M Gesamtangebot 999,439,425.310426 999,439,425.310426 999,439,425.310426

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UP AND TO THE RIGHT beträgt $ 11.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UPRIGHT liegt bei 999.44M, das Gesamtangebot bei 999439425.310426. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.87K.