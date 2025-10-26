Der Echtzeitpreis von unstoppable coin beträgt heute 0.0000105 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von unstoppable coin beträgt heute 0.0000105 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

unstoppable coin (UC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:29:02 (UTC+8)

unstoppable coin (UC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001014
$ 0.00001014
24H Tief
$ 0.00001043
$ 0.00001043
24H Hoch

$ 0.00001014
$ 0.00001014

$ 0.00001043
$ 0.00001043

$ 0.0001696
$ 0.0001696

$ 0.00000941
$ 0.00000941

+0.77%

+3.04%

+4.07%

+4.07%

Der Echtzeitpreis von unstoppable coin (UC) beträgt $0.0000105. In den letzten 24 Stunden wurde UC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001014 und einem Höchstpreis von $ 0.00001043 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UC liegt bei $ 0.0001696, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000941.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UC im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +3.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

unstoppable coin (UC) Marktinformationen

$ 10.49K
$ 10.49K

--
--

$ 10.49K
$ 10.49K

998.82M
998.82M

998,817,221.444726
998,817,221.444726

Die aktuelle Marktkapitalisierung von unstoppable coin beträgt $ 10.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UC liegt bei 998.82M, das Gesamtangebot bei 998817221.444726. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.49K.

unstoppable coin (UC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von unstoppable coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von unstoppable coin zu USD bei $ -0.0000002317.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von unstoppable coin zu USD bei $ -0.0000019278.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von unstoppable coin zu USD bei $ -0.000005214323952096413.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.04%
30 Tage$ -0.0000002317-2.20%
60 Tage$ -0.0000019278-18.36%
90 Tage$ -0.000005214323952096413-33.18%

Was ist unstoppable coin (UC)

it's just unstoppable

unstoppable coin (UC) Ressource

Offizielle Website

unstoppable coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird unstoppable coin (UC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre unstoppable coin-(UC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für unstoppable coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die unstoppable coin-Preisprognose an!

UC zu lokalen Währungen

unstoppable coin (UC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von unstoppable coin (UC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu unstoppable coin (UC)

Wie viel ist unstoppable coin (UC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UC in USD beträgt 0.0000105 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000105. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von unstoppable coin?
Die Marktkapitalisierung von UC beträgt $ 10.49K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UC?
Das Umlaufangebot von UC beträgt 998.82M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UC?
UC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0001696 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UC?
UC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000941 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UC beträgt -- USD.
Wird UC dieses Jahr noch steigen?
UC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
$113,699.87

$4,077.03

$0.04440

$6.5166

$199.08

$4,077.03

$113,699.87

$199.08

$2.6332

$0.20247

$0.00000

$0.00000

$0.0900

$0.000000000000065

$0.048849

$0.13803

$0.13679

$0.0900

$0.2521

$0.006261

