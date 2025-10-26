unstoppable coin (UC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001014 $ 0.00001014 $ 0.00001014 24H Tief $ 0.00001043 $ 0.00001043 $ 0.00001043 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001014$ 0.00001014 $ 0.00001014 24H Hoch $ 0.00001043$ 0.00001043 $ 0.00001043 Allzeithoch $ 0.0001696$ 0.0001696 $ 0.0001696 Niedrigster Preis $ 0.00000941$ 0.00000941 $ 0.00000941 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +3.04% Preisänderung (7T) +4.07% Preisänderung (7T) +4.07%

Der Echtzeitpreis von unstoppable coin (UC) beträgt $0.0000105. In den letzten 24 Stunden wurde UC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001014 und einem Höchstpreis von $ 0.00001043 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UC liegt bei $ 0.0001696, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000941.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UC im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +3.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

unstoppable coin (UC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Umlaufangebot 998.82M 998.82M 998.82M Gesamtangebot 998,817,221.444726 998,817,221.444726 998,817,221.444726

Die aktuelle Marktkapitalisierung von unstoppable coin beträgt $ 10.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UC liegt bei 998.82M, das Gesamtangebot bei 998817221.444726. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.49K.