Der Echtzeitpreis von Unstable States Dollar beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über USD

USD-Preisinformationen

Offizielle USD-Website

USD-Tokenökonomie

USD-Preisprognose

Unstable States Dollar Preis (USD)

1 USD zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-1.50%1D
USD
Unstable States Dollar (USD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:24:59 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-1.55%

-3.06%

-3.06%

Der Echtzeitpreis von Unstable States Dollar (USD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde USD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USD liegt bei $ 0.0019021, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USD im letzten Stunde um +0.66%, in den letzten 24 Stunden um -1.55% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unstable States Dollar (USD) Marktinformationen

$ 34.44K
$ 34.44K$ 34.44K

--
----

$ 34.44K
$ 34.44K$ 34.44K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unstable States Dollar beträgt $ 34.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USD liegt bei 999.70M, das Gesamtangebot bei 999704070.541339. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.44K.

Unstable States Dollar (USD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Unstable States Dollar zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Unstable States Dollar zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Unstable States Dollar zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Unstable States Dollar zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.55%
30 Tage$ 0-64.84%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Unstable States Dollar (USD) Ressource

Offizielle Website

Unstable States Dollar-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Unstable States Dollar (USD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Unstable States Dollar-(USD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Unstable States Dollar zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Unstable States Dollar-Preisprognose an!

USD zu lokalen Währungen

Unstable States Dollar (USD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Unstable States Dollar (USD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von USD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Unstable States Dollar (USD)

Wie viel ist Unstable States Dollar (USD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von USD in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle USD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle USD-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Unstable States Dollar?
Die Marktkapitalisierung von USD beträgt $ 34.44K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von USD?
Das Umlaufangebot von USD beträgt 999.70M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von USD?
USD erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0019021 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von USD?
USD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von USD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für USD beträgt -- USD.
Wird USD dieses Jahr noch steigen?
USD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die USD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:24:59 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

