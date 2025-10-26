Unstable Cult (USC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.01506928 Niedrigster Preis $ 0.00229806 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Unstable Cult (USC) beträgt $0.00229806. In den letzten 24 Stunden wurde USC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USC liegt bei $ 0.01506928, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00229806.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unstable Cult (USC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.30M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.30M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unstable Cult beträgt $ 2.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USC liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.30M.