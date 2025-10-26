Der Echtzeitpreis von Unstable Cult beträgt heute 0.00229806 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Unstable Cult beträgt heute 0.00229806 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Unstable Cult Preis (USC)

1 USC zu USD Echtzeitpreis:

$0.00229806
$0.00229806$0.00229806
0.00%1D
Unstable Cult (USC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:16:18 (UTC+8)

Unstable Cult (USC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01506928
$ 0.01506928$ 0.01506928

$ 0.00229806
$ 0.00229806$ 0.00229806

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Unstable Cult (USC) beträgt $0.00229806. In den letzten 24 Stunden wurde USC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USC liegt bei $ 0.01506928, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00229806.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unstable Cult (USC) Marktinformationen

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unstable Cult beträgt $ 2.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USC liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.30M.

Unstable Cult (USC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Unstable Cult zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Unstable Cult zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Unstable Cult zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Unstable Cult zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0.00000000000.00%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Unstable Cult (USC)

This project is a new memecoin movement on the Ethereum network that embraces the spirit of instability and unpredictability. It is designed to be more than just a coin — it’s a community-driven cult where memes, chaos, and creativity collide. The token serves as a playful experiment in culture, finance, and collective imagination, showing how humor and unpredictability can bring people together on-chain.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Unstable Cult (USC) Ressource

Offizielle Website

Unstable Cult-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Unstable Cult (USC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Unstable Cult-(USC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Unstable Cult zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Unstable Cult-Preisprognose an!

USC zu lokalen Währungen

Unstable Cult (USC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Unstable Cult (USC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von USC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Unstable Cult (USC)

Wie viel ist Unstable Cult (USC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von USC in USD beträgt 0.00229806 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle USC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle USC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00229806. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Unstable Cult?
Die Marktkapitalisierung von USC beträgt $ 2.30M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von USC?
Das Umlaufangebot von USC beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von USC?
USC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01506928 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von USC?
USC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00229806 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von USC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für USC beträgt -- USD.
Wird USC dieses Jahr noch steigen?
USC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die USC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:16:18 (UTC+8)

Unstable Cult (USC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

