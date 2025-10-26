Universe Of Gamers (UOG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +0.97%
Preisänderung (1T) +0.67%
Preisänderung (7T) -12.09%

Der Echtzeitpreis von Universe Of Gamers (UOG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UOG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UOG im letzten Stunde um +0.97%, in den letzten 24 Stunden um +0.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Universe Of Gamers (UOG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 417.15K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 417.15K
Umlaufangebot 1000.00M
Gesamtangebot 999,999,916.812457

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Universe Of Gamers beträgt $ 417.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UOG liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999916.812457. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 417.15K.