UnitedHealth xStock (UNHX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 362.46 $ 362.46 $ 362.46 24H Tief $ 381.22 $ 381.22 $ 381.22 24H Hoch 24H Tief $ 362.46$ 362.46 $ 362.46 24H Hoch $ 381.22$ 381.22 $ 381.22 Allzeithoch $ 381.22$ 381.22 $ 381.22 Niedrigster Preis $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.76% Preisänderung (7T) +2.98% Preisänderung (7T) +2.98%

Der Echtzeitpreis von UnitedHealth xStock (UNHX) beträgt $365.63. In den letzten 24 Stunden wurde UNHX zwischen einem Tiefstpreis von $ 362.46 und einem Höchstpreis von $ 381.22 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UNHX liegt bei $ 381.22, der bisherige Tiefstpreis bei $ 234.96.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UNHX im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UnitedHealth xStock (UNHX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 581.49K$ 581.49K $ 581.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.04M$ 9.04M $ 9.04M Umlaufangebot 1.59K 1.59K 1.59K Gesamtangebot 24,729.184392364 24,729.184392364 24,729.184392364

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UnitedHealth xStock beträgt $ 581.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UNHX liegt bei 1.59K, das Gesamtangebot bei 24729.184392364. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.04M.