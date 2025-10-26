United States of Memerica (MEMERICA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000158 $ 0.00000158 $ 0.00000158 24H Tief $ 0.00000163 $ 0.00000163 $ 0.00000163 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000158$ 0.00000158 $ 0.00000158 24H Hoch $ 0.00000163$ 0.00000163 $ 0.00000163 Allzeithoch $ 0.00000167$ 0.00000167 $ 0.00000167 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.48% Preisänderung (1T) -0.04% Preisänderung (7T) +31.00% Preisänderung (7T) +31.00%

Der Echtzeitpreis von United States of Memerica (MEMERICA) beträgt $0.00000163. In den letzten 24 Stunden wurde MEMERICA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000158 und einem Höchstpreis von $ 0.00000163 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMERICA liegt bei $ 0.00000167, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMERICA im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um -0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +31.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

United States of Memerica (MEMERICA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 162.87K$ 162.87K $ 162.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 162.87K$ 162.87K $ 162.87K Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von United States of Memerica beträgt $ 162.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMERICA liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 162.87K.