Unit Fartcoin (UFART) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.37731 $ 0.37731 $ 0.37731 24H Tief $ 0.410036 $ 0.410036 $ 0.410036 24H Hoch 24H Tief $ 0.37731$ 0.37731 $ 0.37731 24H Hoch $ 0.410036$ 0.410036 $ 0.410036 Allzeithoch $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Niedrigster Preis $ 0.324925$ 0.324925 $ 0.324925 Preisänderung (1H) -0.99% Preisänderung (1T) +7.04% Preisänderung (7T) +12.51% Preisänderung (7T) +12.51%

Der Echtzeitpreis von Unit Fartcoin (UFART) beträgt $0.405955. In den letzten 24 Stunden wurde UFART zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.37731 und einem Höchstpreis von $ 0.410036 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UFART liegt bei $ 1.69, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.324925.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UFART im letzten Stunde um -0.99%, in den letzten 24 Stunden um +7.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unit Fartcoin (UFART) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 32.64M$ 32.64M $ 32.64M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 407.55M$ 407.55M $ 407.55M Umlaufangebot 80.10M 80.10M 80.10M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unit Fartcoin beträgt $ 32.64M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UFART liegt bei 80.10M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 407.55M.