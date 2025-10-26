Der Echtzeitpreis von Unit Fartcoin beträgt heute 0.405955 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UFART-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UFART-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Unit Fartcoin beträgt heute 0.405955 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UFART-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UFART-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über UFART

UFART-Preisinformationen

UFART-Tokenökonomie

UFART-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Unit Fartcoin Logo

Unit Fartcoin Preis (UFART)

Nicht aufgelistet

1 UFART zu USD Echtzeitpreis:

$0.406425
$0.406425$0.406425
+7.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Unit Fartcoin (UFART) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:41:41 (UTC+8)

Unit Fartcoin (UFART) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.37731
$ 0.37731$ 0.37731
24H Tief
$ 0.410036
$ 0.410036$ 0.410036
24H Hoch

$ 0.37731
$ 0.37731$ 0.37731

$ 0.410036
$ 0.410036$ 0.410036

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 0.324925
$ 0.324925$ 0.324925

-0.99%

+7.04%

+12.51%

+12.51%

Der Echtzeitpreis von Unit Fartcoin (UFART) beträgt $0.405955. In den letzten 24 Stunden wurde UFART zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.37731 und einem Höchstpreis von $ 0.410036 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UFART liegt bei $ 1.69, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.324925.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UFART im letzten Stunde um -0.99%, in den letzten 24 Stunden um +7.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unit Fartcoin (UFART) Marktinformationen

$ 32.64M
$ 32.64M$ 32.64M

--
----

$ 407.55M
$ 407.55M$ 407.55M

80.10M
80.10M 80.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unit Fartcoin beträgt $ 32.64M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UFART liegt bei 80.10M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 407.55M.

Unit Fartcoin (UFART)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Unit Fartcoin zu USD bei $ +0.02668681.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Unit Fartcoin zu USD bei $ -0.1152163213.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Unit Fartcoin zu USD bei $ -0.2017499732.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Unit Fartcoin zu USD bei $ -0.9813980985253602.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.02668681+7.04%
30 Tage$ -0.1152163213-28.38%
60 Tage$ -0.2017499732-49.69%
90 Tage$ -0.9813980985253602-70.73%

Was ist Unit Fartcoin (UFART)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Unit Fartcoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Unit Fartcoin (UFART) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Unit Fartcoin-(UFART)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Unit Fartcoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Unit Fartcoin-Preisprognose an!

UFART zu lokalen Währungen

Unit Fartcoin (UFART) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Unit Fartcoin (UFART) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UFART Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Unit Fartcoin (UFART)

Wie viel ist Unit Fartcoin (UFART) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UFART in USD beträgt 0.405955 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UFART-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UFART-zu-USD-Preis beträgt $ 0.405955. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Unit Fartcoin?
Die Marktkapitalisierung von UFART beträgt $ 32.64M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UFART?
Das Umlaufangebot von UFART beträgt 80.10M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UFART?
UFART erreichte einen Allzeithochpreis von 1.69 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UFART?
UFART verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.324925 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UFART?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UFART beträgt -- USD.
Wird UFART dieses Jahr noch steigen?
UFART könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UFART-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:41:41 (UTC+8)

Unit Fartcoin (UFART) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,427.20
$112,427.20$112,427.20

+0.93%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.48
$3,982.48$3,982.48

+1.26%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05322
$0.05322$0.05322

-22.41%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4171
$6.4171$6.4171

-12.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.83
$194.83$194.83

+1.53%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,427.20
$112,427.20$112,427.20

+0.93%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.48
$3,982.48$3,982.48

+1.26%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6312
$2.6312$2.6312

+1.27%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.83
$194.83$194.83

+1.53%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19872
$0.19872$0.19872

+1.26%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4635
$0.4635$0.4635

+672.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

-24.24%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050404
$0.050404$0.050404

-85.59%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2070
$0.2070$0.2070

-80.87%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4635
$0.4635$0.4635

+672.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000220
$0.0000000000000000000220$0.0000000000000000000220

+100.00%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000010980
$0.000000000000000010980$0.000000000000000010980

+99.63%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15346
$0.15346$0.15346

+87.83%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114178
$0.114178$0.114178

+44.61%