UniLend Finance (UFT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00309408 $ 0.00309408 $ 0.00309408 24H Tief $ 0.00445948 $ 0.00445948 $ 0.00445948 24H Hoch 24H Tief $ 0.00309408$ 0.00309408 $ 0.00309408 24H Hoch $ 0.00445948$ 0.00445948 $ 0.00445948 Allzeithoch $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Niedrigster Preis $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Preisänderung (1H) +3.23% Preisänderung (1T) +14.76% Preisänderung (7T) +16.82% Preisänderung (7T) +16.82%

Der Echtzeitpreis von UniLend Finance (UFT) beträgt $0.00430263. In den letzten 24 Stunden wurde UFT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00309408 und einem Höchstpreis von $ 0.00445948 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UFT liegt bei $ 4.47, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0028792.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UFT im letzten Stunde um +3.23%, in den letzten 24 Stunden um +14.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UniLend Finance (UFT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 430.26K$ 430.26K $ 430.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 430.26K$ 430.26K $ 430.26K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UniLend Finance beträgt $ 430.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UFT liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 430.26K.