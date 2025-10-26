Unicorn Meat (W🍖) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.009786 $ 0.009786 $ 0.009786 24H Tief $ 0.01005692 $ 0.01005692 $ 0.01005692 24H Hoch 24H Tief $ 0.009786$ 0.009786 $ 0.009786 24H Hoch $ 0.01005692$ 0.01005692 $ 0.01005692 Allzeithoch $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 Niedrigster Preis $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.21% Preisänderung (7T) -7.92% Preisänderung (7T) -7.92%

Der Echtzeitpreis von Unicorn Meat (W🍖) beträgt $0.00984433. In den letzten 24 Stunden wurde W🍖 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.009786 und einem Höchstpreis von $ 0.01005692 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von W🍖 liegt bei $ 0.01772418, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00259296.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich W🍖 im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.21% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unicorn Meat (W🍖) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 984.34K$ 984.34K $ 984.34K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 984.34K$ 984.34K $ 984.34K Umlaufangebot 99.99M 99.99M 99.99M Gesamtangebot 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unicorn Meat beträgt $ 984.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von W🍖 liegt bei 99.99M, das Gesamtangebot bei 99990775.43. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 984.34K.