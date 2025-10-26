UNIBROS (UNIBROS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +2.52% Preisänderung (7T) -6.13% Preisänderung (7T) -6.13%

Der Echtzeitpreis von UNIBROS (UNIBROS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UNIBROS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UNIBROS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UNIBROS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.52% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UNIBROS (UNIBROS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 57.85K$ 57.85K $ 57.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 115.59K$ 115.59K $ 115.59K Umlaufangebot 500.49M 500.49M 500.49M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UNIBROS beträgt $ 57.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UNIBROS liegt bei 500.49M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 115.59K.