Umi (UMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -1.50% Preisänderung (7T) -1.71% Preisänderung (7T) -1.71%

Der Echtzeitpreis von Umi (UMI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UMI liegt bei $ 0.065007, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UMI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.50% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Umi (UMI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.17K$ 24.17K $ 24.17K Umlaufangebot 57.32M 57.32M 57.32M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Umi beträgt $ 13.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UMI liegt bei 57.32M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.17K.