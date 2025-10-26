UltraXRP (ULTRAXRP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46 24H Tief $ 2.55 $ 2.55 $ 2.55 24H Hoch 24H Tief $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 24H Hoch $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 Allzeithoch $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Niedrigster Preis $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Preisänderung (1H) +0.14% Preisänderung (1T) +3.19% Preisänderung (7T) +8.15% Preisänderung (7T) +8.15%

Der Echtzeitpreis von UltraXRP (ULTRAXRP) beträgt $2.54. In den letzten 24 Stunden wurde ULTRAXRP zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.46 und einem Höchstpreis von $ 2.55 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ULTRAXRP liegt bei $ 3.61, der bisherige Tiefstpreis bei $ 2.09.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ULTRAXRP im letzten Stunde um +0.14%, in den letzten 24 Stunden um +3.19% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UltraXRP (ULTRAXRP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 43.12K$ 43.12K $ 43.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 43.12K$ 43.12K $ 43.12K Umlaufangebot 16.99K 16.99K 16.99K Gesamtangebot 16,988.44813331147 16,988.44813331147 16,988.44813331147

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UltraXRP beträgt $ 43.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ULTRAXRP liegt bei 16.99K, das Gesamtangebot bei 16988.44813331147. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.12K.